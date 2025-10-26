Превью матча Saint Louis (W) — Лойола Чикаго (Ж)

Команда Saint Louis (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 1-2. Команда Лойола Чикаго (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-2. Команда Saint Louis (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Лойола Чикаго (Ж) забивает 0, пропускает 0.