Смотреть онлайн Дрейк (Ж) - Evansville (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Дрейк (Ж) — Evansville (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе James Cownie Soccer Complex.
Превью матча Дрейк (Ж) — Evansville (W)
Команда Дрейк (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 1-2. Команда Evansville (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Дрейк (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Evansville (W) забивает 0, пропускает 0.