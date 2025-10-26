Смотреть онлайн УИЧ (Ж) - Белмонт (Ж) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: УИЧ (Ж) — Белмонт (Ж) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Flames Field.
Превью матча УИЧ (Ж) — Белмонт (Ж)
Команда УИЧ (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2.