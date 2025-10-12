12.10.2025
Смотреть онлайн Sam Houston State (W) - Техасский университет в Эль-Пасо (Ж) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Sam Houston State (W) — Техасский университет в Эль-Пасо (Ж) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Joseph Pritchett Field.
МСК, Стадион: Joseph Pritchett Field
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
3 : 0
12 октября 2025
Превью матча Sam Houston State (W) — Техасский университет в Эль-Пасо (Ж)
Комментарии к матчу