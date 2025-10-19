19.10.2025
Смотреть онлайн Техас Стэйт (Ж) - Southern Miss (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Техас Стэйт (Ж) — Southern Miss (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bobcat Soccer Complex.
МСК, Стадион: Bobcat Soccer Complex
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
6 : 1
19 октября 2025
Превью матча Техас Стэйт (Ж) — Southern Miss (W)
