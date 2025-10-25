Превью матча Южная Алабама (Ж) — Техас Стэйт (Ж)

Команда Южная Алабама (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда Техас Стэйт (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-1. Команда Южная Алабама (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Техас Стэйт (Ж) забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Южная Алабама (Ж), в том матче победу одержали гостьи.