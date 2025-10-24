Смотреть онлайн Prairie View A&M (W) - Алкорн Стейт (Ж) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Prairie View A&M (W) — Алкорн Стейт (Ж) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Prairie View A&M Soccer Complex.
Превью матча Prairie View A&M (W) — Алкорн Стейт (Ж)
Команда Prairie View A&M (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-8. Команда Алкорн Стейт (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Prairie View A&M (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Алкорн Стейт (Ж) забивает 0, пропускает 0.