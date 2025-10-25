25.10.2025
Смотреть онлайн Troy (W) - Louisiana Lafayette (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Troy (W) — Louisiana Lafayette (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Veterans Memorial Stadium.
МСК, Стадион: Veterans Memorial Stadium
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
0 : 8
25 октября 2025
