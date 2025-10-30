Смотреть онлайн Louisiana Lafayette (W) - Louisiana Monroe (W) 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Louisiana Lafayette (W) — Louisiana Monroe (W) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cajun Field at Our Lady of Lourdes Stadium.
Превью матча Louisiana Lafayette (W) — Louisiana Monroe (W)
Команда Louisiana Lafayette (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-4. Команда Louisiana Monroe (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-4. Команда Louisiana Lafayette (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Louisiana Monroe (W) забивает 1, пропускает 0.