30.10.2025

Смотреть онлайн Техас Стэйт (Ж) - James Madison (W) 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат Колледжей - Женщины: Техас Стэйт (Ж)James Madison (W) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bobcat Soccer Complex.

МСК, Стадион: Bobcat Soccer Complex
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Техас Стэйт (Ж)
Завершен
2 : 4
30 октября 2025
James Madison (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Техас Стэйт (Ж) — James Madison (W)

Команда Техас Стэйт (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда James Madison (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-4. Команда Техас Стэйт (Ж) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. James Madison (W) забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Техас Стэйт (Ж), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Техас Стэйт (Ж)
Техас Стэйт (Ж)
James Madison (W)
Техас Стэйт (Ж)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.11.2025
Техас Стэйт (Ж)
Техас Стэйт (Ж)
6:5
James Madison (W)
James Madison (W)
