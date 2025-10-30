Превью матча Техас Стэйт (Ж) — James Madison (W)

Команда Техас Стэйт (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда James Madison (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-4. Команда Техас Стэйт (Ж) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. James Madison (W) забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Техас Стэйт (Ж), в том матче победу одержали хозяева.