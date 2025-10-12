12.10.2025
Смотреть онлайн Государственный унив. Нью-Мексико (Ж) - Louisiana Tech (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Государственный унив. Нью-Мексико (Ж) — Louisiana Tech (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе NM State Soccer Athletic Complex.
МСК, Стадион: NM State Soccer Athletic Complex
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
1 : 2
12 октября 2025
Превью матча Государственный унив. Нью-Мексико (Ж) — Louisiana Tech (W)
Комментарии к матчу