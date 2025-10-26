Превью матча Utah Women — Kansas Jayhawks (W)

Команда Utah Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 1-1. Команда Kansas Jayhawks (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-4. Команда Utah Women в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Kansas Jayhawks (W) забивает 1, пропускает 0.