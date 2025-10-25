Превью матча Пеппердин (Ж) — Saint Mary's (W)

Команда Пеппердин (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Saint Mary's (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-3. Команда Пеппердин (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Saint Mary's (W) забивает 0, пропускает 0.