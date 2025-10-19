Смотреть онлайн Vermont (W) - Umass Lowell River Hawks 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Vermont (W) — Umass Lowell River Hawks . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Virtue Field.
Превью матча Vermont (W) — Umass Lowell River Hawks
Команда Vermont (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1.