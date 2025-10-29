Превью матча Майами Огайо (Ж) — Кент Стэйт (Ж)

Команда Майами Огайо (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0. Команда Кент Стэйт (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Майами Огайо (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Кент Стэйт (Ж) забивает 0, пропускает 0.