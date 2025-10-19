Смотреть онлайн Michigan State (W) - Иллинойс (Ж) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Michigan State (W) — Иллинойс (Ж) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе DeMartin Soccer Complex.
Превью матча Michigan State (W) — Иллинойс (Ж)
Команда Michigan State (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-3.