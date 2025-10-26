Смотреть онлайн УК Санта-Барбара (Ж) - Калифорнийский университет в Риверсайде (Ж) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: УК Санта-Барбара (Ж) — Калифорнийский университет в Риверсайде (Ж) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Harder Stadium.
Превью матча УК Санта-Барбара (Ж) — Калифорнийский университет в Риверсайде (Ж)
Команда УК Санта-Барбара (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.