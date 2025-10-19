Смотреть онлайн Флорида Галф Кост (Ж) - Квинс УК (СК) (Ж) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Флорида Галф Кост (Ж) — Квинс УК (СК) (Ж) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The FGCU Soccer Complex.
Превью матча Флорида Галф Кост (Ж) — Квинс УК (СК) (Ж)
Команда Флорида Галф Кост (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-0.