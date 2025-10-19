Смотреть онлайн Delaware Women - Либерти (Ж) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Delaware Women — Либерти (Ж) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stuart and Suzanne Grant Stadium.
Превью матча Delaware Women — Либерти (Ж)
Команда Delaware Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0. Команда Либерти (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-0. Команда Delaware Women в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Либерти (Ж) забивает 1, пропускает 0.