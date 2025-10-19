19.10.2025
Смотреть онлайн Южная Флорида (Ж) - Charlotte 49ers (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Южная Флорида (Ж) — Charlotte 49ers (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Corbett Soccer Stadium.
МСК, Стадион: Corbett Soccer Stadium
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Отменен
- : -
19 октября 2025
Превью матча Южная Флорида (Ж) — Charlotte 49ers (W)
История последних встреч
Южная Флорида (Ж)
Charlotte 49ers (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.11.2025
Charlotte 49ers (W)
0:3
Южная Флорида (Ж)
