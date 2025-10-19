Смотреть онлайн Род-Айленд (Ж) - Saint Louis (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Род-Айленд (Ж) — Saint Louis (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе URI Soccer Complex.
Превью матча Род-Айленд (Ж) — Saint Louis (W)
Команда Род-Айленд (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Saint Louis (W), в том матче победу одержали гостьи.