Смотреть онлайн Индиана (Ж) - Penn State Women 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Индиана (Ж) — Penn State Women . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bill Armstrong Stadium.
Превью матча Индиана (Ж) — Penn State Women
Команда Индиана (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-5. Команда Penn State Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Индиана (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Penn State Women забивает 0, пропускает 0.