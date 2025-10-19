19.10.2025
Смотреть онлайн Charleston Cougars (W) - Hofstra (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Charleston Cougars (W) — Hofstra (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ralph Lundy Field at Patriots Point.
МСК, Стадион: Ralph Lundy Field at Patriots Point
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Отменен
- : -
19 октября 2025
Превью матча Charleston Cougars (W) — Hofstra (W)
