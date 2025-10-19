Превью матча Уилмингтон (Ж) — Stony Brook Women

Команда Уилмингтон (Ж) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда Stony Brook Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Уилмингтон (Ж) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Stony Brook Women забивает 0, пропускает 0.