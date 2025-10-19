Смотреть онлайн Уилмингтон (Ж) - Stony Brook Women 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Уилмингтон (Ж) — Stony Brook Women . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе UNCW Soccer Stadium.
Превью матча Уилмингтон (Ж) — Stony Brook Women
Команда Уилмингтон (Ж) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда Stony Brook Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Уилмингтон (Ж) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Stony Brook Women забивает 0, пропускает 0.