Смотреть онлайн Northern Kentucky (W) - Detroit Mercy (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Northern Kentucky (W) — Detroit Mercy (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе NKU Soccer Stadium.
Превью матча Northern Kentucky (W) — Detroit Mercy (W)
Команда Northern Kentucky (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.