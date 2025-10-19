Превью матча Боулинг Грин (Ж) — Болл Стейт (Ж)

Команда Боулинг Грин (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.