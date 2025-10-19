19.10.2025
Смотреть онлайн Зе Ситадел (Ж) - Мерсер (Ж) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Зе Ситадел (Ж) — Мерсер (Ж) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Washington Light Infantry Field.
МСК, Стадион: Washington Light Infantry Field
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Отменен
- : -
19 октября 2025
Превью матча Зе Ситадел (Ж) — Мерсер (Ж)
Комментарии к матчу