Превью матча Boston College Women — Clemson (W)

Команда Boston College Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 1-1. Команда Clemson (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Boston College Women в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Clemson (W) забивает 0, пропускает 0.