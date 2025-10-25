Смотреть онлайн Иона (Ж) - Квиннипэк (Ж) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Иона (Ж) — Квиннипэк (Ж) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mazzella Field.
Превью матча Иона (Ж) — Квиннипэк (Ж)
Команда Иона (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Квиннипэк (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Иона (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Квиннипэк (Ж) забивает 0, пропускает 0.