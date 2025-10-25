Превью матча Northern Kentucky (W) — Янгстаун Стейт (Ж)

Команда Northern Kentucky (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Янгстаун Стейт (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-0. Команда Northern Kentucky (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Янгстаун Стейт (Ж) забивает 0, пропускает 0.