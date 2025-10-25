Смотреть онлайн Princeton Women - Columbia Lions Women 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Princeton Women — Columbia Lions Women . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Class of 1952 Stadium.
Превью матча Princeton Women — Columbia Lions Women
Команда Princeton Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1. Команда Columbia Lions Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-2. Команда Princeton Women в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Columbia Lions Women забивает 1, пропускает 0.