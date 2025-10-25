25.10.2025
Смотреть онлайн Longwood (W) - УНК Ашвилл (Ж) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Longwood (W) — УНК Ашвилл (Ж) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Longwood Athletics Complex.
МСК, Стадион: Longwood Athletics Complex
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Отменен
- : -
25 октября 2025
Превью матча Longwood (W) — УНК Ашвилл (Ж)
Комментарии к матчу