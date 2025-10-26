Смотреть онлайн Michigan Women - Иллинойс (Ж) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Michigan Women — Иллинойс (Ж) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе U-M Soccer Stadium.
Превью матча Michigan Women — Иллинойс (Ж)
Команда Michigan Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-5.