Смотреть онлайн Stony Brook Women - Hofstra (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Stony Brook Women — Hofstra (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kenneth P. LaValle Stadium.
Превью матча Stony Brook Women — Hofstra (W)
Команда Stony Brook Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-4. Команда Hofstra (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-2. Команда Stony Brook Women в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Hofstra (W) забивает 0, пропускает 0.