Смотреть онлайн Wake Forest (W) - Notre Dame (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Wake Forest (W) — Notre Dame (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе W. Dennie Spry Soccer Stadium.
Превью матча Wake Forest (W) — Notre Dame (W)
Команда Wake Forest (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2. Команда Notre Dame (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-2. Команда Wake Forest (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Notre Dame (W) забивает 2, пропускает 0.