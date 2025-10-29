29.10.2025
Смотреть онлайн Сентрал Мичиган (Ж) - Eastern Michigan (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Сентрал Мичиган (Ж) — Eastern Michigan (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Central Michigan Soccer/Lacrosse Comple.
МСК, Стадион: Central Michigan Soccer/Lacrosse Comple
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Отменен
- : -
29 октября 2025
Превью матча Сентрал Мичиган (Ж) — Eastern Michigan (W)
Комментарии к матчу