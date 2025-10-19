19.10.2025
Смотреть онлайн Государственный университет Кеннесо (Ж) - Государственный университет Джексонвилл (Ж) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Государственный университет Кеннесо (Ж) — Государственный университет Джексонвилл (Ж) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Fifth Third Bank Stadium.
МСК, Стадион: Fifth Third Bank Stadium
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Превью матча Государственный университет Кеннесо (Ж) — Государственный университет Джексонвилл (Ж)
Комментарии к матчу