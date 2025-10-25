25.10.2025
Смотреть онлайн Пресбитериан (Ж) - Уинтроп (Ж) 25.10.2025. Прямая трансляция
матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Пресбитериан (Ж) — Уинтроп (Ж) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Martin Stadium at Edens Field.
МСК, Стадион: Martin Stadium at Edens Field
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Превью матча Пресбитериан (Ж) — Уинтроп (Ж)
Комментарии к матчу