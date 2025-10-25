Смотреть онлайн Беллармин (Ж) - Остин Пии 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Беллармин (Ж) — Остин Пии . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Owsley B. Frazier Stadium.
Превью матча Беллармин (Ж) — Остин Пии
Команда Беллармин (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2.