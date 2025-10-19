19.10.2025
Смотреть онлайн UTRGV (W) - Texas A&M-Corpus Christi Women 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: UTRGV (W) — Texas A&M-Corpus Christi Women . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе UTRGV Soccer and Track & Field Complex.
МСК, Стадион: UTRGV Soccer and Track & Field Complex
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
2 : 3
19 октября 2025
Превью матча UTRGV (W) — Texas A&M-Corpus Christi Women
Комментарии к матчу