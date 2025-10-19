Смотреть онлайн Northwestern State (W) - Инкарнейт Ворд (Ж) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Northwestern State (W) — Инкарнейт Ворд (Ж) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lady Demon Soccer Complex.
Превью матча Northwestern State (W) — Инкарнейт Ворд (Ж)
Команда Northwestern State (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0.