19.10.2025
Смотреть онлайн Северный Техас (Ж) - Райс (Ж) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Северный Техас (Ж) — Райс (Ж) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mean Green Soccer Field.
МСК, Стадион: Mean Green Soccer Field
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Отменен
- : -
19 октября 2025
Превью матча Северный Техас (Ж) — Райс (Ж)
Комментарии к матчу