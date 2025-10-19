Смотреть онлайн Kansas State Women - West Virginia Women 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Kansas State Women — West Virginia Women . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе East Memorial Stadium.
Превью матча Kansas State Women — West Virginia Women
Команда Kansas State Women в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда West Virginia Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-4. Команда Kansas State Women в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. West Virginia Women забивает 1, пропускает 0.