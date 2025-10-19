Смотреть онлайн TCU Women - Oklahoma State Women 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: TCU Women — Oklahoma State Women . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Garvey-Rosenthal Soccer Stadium.
Превью матча TCU Women — Oklahoma State Women
Команда TCU Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1.