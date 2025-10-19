Смотреть онлайн Samford Women - East Tennessee State (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Samford Women — East Tennessee State (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Samford Track/Soccer Complex.
Превью матча Samford Women — East Tennessee State (W)
Команда Samford Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0.