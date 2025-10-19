Смотреть онлайн Саутерн Луизиана (Ж) - Ист Тексас АиМ (Ж) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Саутерн Луизиана (Ж) — Ист Тексас АиМ (Ж) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Strawberry Stadium.
Превью матча Саутерн Луизиана (Ж) — Ист Тексас АиМ (Ж)
Команда Саутерн Луизиана (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3.