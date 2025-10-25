Смотреть онлайн Green Bay (W) - Cleveland State (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Green Bay (W) — Cleveland State (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Aldo Santaga Stadium.
Превью матча Green Bay (W) — Cleveland State (W)
Команда Green Bay (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.