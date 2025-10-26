26.10.2025
Смотреть онлайн Arkansas LR (W) - Линдевуд (Ж) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Arkansas LR (W) — Линдевуд (Ж) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Coleman Sports and Recreation Complex.
МСК, Стадион: Coleman Sports and Recreation Complex
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Отменен
- : -
26 октября 2025
Превью матча Arkansas LR (W) — Линдевуд (Ж)
История последних встреч
Arkansas LR (W)
Линдевуд (Ж)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.11.2025
Arkansas LR (W)
1:2
Линдевуд (Ж)
Комментарии к матчу