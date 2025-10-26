26.10.2025
Смотреть онлайн Арканзас Пайн Блафф (Ж) - Алабама АиМ (Ж) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Арканзас Пайн Блафф (Ж) — Алабама АиМ (Ж) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pumphrey Soccer Complex.
МСК, Стадион: Pumphrey Soccer Complex
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Отменен
- : -
26 октября 2025
Превью матча Арканзас Пайн Блафф (Ж) — Алабама АиМ (Ж)
Комментарии к матчу