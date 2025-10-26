Превью матча Oral Roberts Women — Саут Дакота Стэйт (Ж)

Команда Oral Roberts Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Oral Roberts Women, в том матче победу одержали гостьи.